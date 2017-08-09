Под Москвой старушку три недели держали в плену из-за квартиры

В подмосковном поселке Быково двое мужчин удерживали в плену 92-летнюю жительницу столицы и 45-летнюю гражданку Киргизии. Женщин не отпускали на волю три недели. Злоумышленники требовали пенсионерку подписать доверенность на ее квартиру, передает "Газета.ру".

По данным следствия, мужчины применяли к своим пленницам насилие, демонстрировали им оружие и угрожали убийством. В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.