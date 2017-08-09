Почему губернаторы не идут в соцсети

Большинство губернаторов не пользуются социальными сетями для общения с жителями своих регионов, предпочитая использовать традиционные каналы связи. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного активистами Общероссийского народного фронта.

Выяснилось, что более трети глав регионов не имеют своих официальных аккаунтов в популярных соцсетях. Между тем, исследование НИУ ВШЭ показало, что доля населения, пользующегося социальными сетями, сегодня составляет 76%. Особенно активно общаются с помощью такого вида коммуникаций молодые люди.

В ОНФ считают, что пренебрежение социальными сетями со стороны губернаторов стало их большим упущением в повседневной работе, а пресс-службам глав регионов можно уверенно ставить "двойку" за выполнение своих профессиональных обязанностей.

"Считаю, что каждый губернатор должен иметь канал связи с гражданами в соцсетях. Таким способом можно не только оперативно решать проблемы региона, но и выявлять среди молодых людей кандидатов для работы в правительстве субъекта, а также в других учреждениях и организациях", – говорит эксперт Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Мониторинг активистов "Молодежки ОНФ" показал, что 32 губернатора не имеют в соцсетях действующих аккаунтов. При этом некоторые из них ранее заводили профили в соцсетях, но по каким-то причинам перестали их вести.

Но есть в Сети и активные руководители регионов. Самым общительным российским политиком признан глава Чечни Рамзан Кадыров. У него почти три миллиона подписчиков в Instagram, 800 тысяч – в Facebook и чуть меньше в ВКонтакте и Twitter.

Активно рассказывают о своей работе глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, руководитель Крыма Сергей Аксенов, врио главы Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Например, именно через Facebook жителям Крыма удалось в прошлом году достучаться до Сергея Аксенова, когда в республике возникли проблемы с теплоснабжением из-за отключения Украиной электричества. Активно делится с гражданами информацией о том, что сделано по их обращениям губернатор Московской области Андрей Воробьев. Через соцсети Воробьев обращается не только к жителям Подмосковья, но и к главам муниципалитетов, которые не отстают от шефа в сетевой активности.

Новый ФОК у школы №7 в Королеве оснащен всем необходимым для занятия спортом: большой и удобный спортзал, тренажеры, комфортные раздевалки. #нашеподмосковье #спорт Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) Авг 8 2017 в 1:11 PDT

"Для таких высокопоставленных чиновников, как руководители субъектов, это отличная возможность узнавать о проблемах жителей вверенных им регионов, делиться с ними планами по развитию городов и сел. Оперативное решение проблем в регионе неизменно приведет к росту доверия к главе региона", – отметила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

Она также напомнила, что июньское исследование ВЦИОМ показало, что почти четверть молодежи от 18 до 24 лет интересуются политическими темами в соцсетях.