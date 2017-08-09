Почему губернаторы не идут в соцсети
Выяснилось, что более трети глав регионов не имеют своих официальных аккаунтов в популярных соцсетях. Между тем, исследование НИУ ВШЭ показало, что доля населения, пользующегося социальными сетями, сегодня составляет 76%. Особенно активно общаются с помощью такого вида коммуникаций молодые люди.
В ОНФ считают, что пренебрежение социальными сетями со стороны губернаторов стало их большим упущением в повседневной работе, а пресс-службам глав регионов можно уверенно ставить "двойку" за выполнение своих профессиональных обязанностей.
"Считаю, что каждый губернатор должен иметь канал связи с гражданами в соцсетях. Таким способом можно не только оперативно решать проблемы региона, но и выявлять среди молодых людей кандидатов для работы в правительстве субъекта, а также в других учреждениях и организациях", – говорит эксперт Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Мониторинг активистов "Молодежки ОНФ" показал, что 32 губернатора не имеют в соцсетях действующих аккаунтов. При этом некоторые из них ранее заводили профили в соцсетях, но по каким-то причинам перестали их вести.
Но есть в Сети и активные руководители регионов. Самым общительным российским политиком признан глава Чечни Рамзан Кадыров. У него почти три миллиона подписчиков в Instagram, 800 тысяч – в Facebook и чуть меньше в ВКонтакте и Twitter.
Сегодня день рождения дорогого БРАТА, генерального директора спорткомплекса "Ахмат-Арена" Магомеда Мацуева. Можно уверенно сказать, что он отвечает за один из самых важных участков в Чечне. "Ахмат-Арена" является современным, высокотехнологичным комплексом, который посещают футбольные клубы России, представители УЕФА и других международных футбольных организаций. И никогда с их стороны не было нареканий на работу всех служб стадиона. В этом огромная заслуга Магомеда. Хочу также отметить, что младший брат Магомеда - Зелимхан был моим одноклассником, человеком близким и родным, как БРАТ! Зелимхан героически погиб в ожесточённом бою с террористами. Его жизнь пример подражания для молодежи. Я поздравляю Магомеда с днём рождения, желаю крепкого здоровья и благополучия! #Кадыров #Россия #Чечня #Мацуев
Активно рассказывают о своей работе глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, руководитель Крыма Сергей Аксенов, врио главы Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Например, именно через Facebook жителям Крыма удалось в прошлом году достучаться до Сергея Аксенова, когда в республике возникли проблемы с теплоснабжением из-за отключения Украиной электричества. Активно делится с гражданами информацией о том, что сделано по их обращениям губернатор Московской области Андрей Воробьев. Через соцсети Воробьев обращается не только к жителям Подмосковья, но и к главам муниципалитетов, которые не отстают от шефа в сетевой активности.
"Для таких высокопоставленных чиновников, как руководители субъектов, это отличная возможность узнавать о проблемах жителей вверенных им регионов, делиться с ними планами по развитию городов и сел. Оперативное решение проблем в регионе неизменно приведет к росту доверия к главе региона", – отметила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.
Она также напомнила, что июньское исследование ВЦИОМ показало, что почти четверть молодежи от 18 до 24 лет интересуются политическими темами в соцсетях.
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