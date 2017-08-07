Четыре человека бесследно исчезли из тонущего автомобиля

Поздним вечером 6 августа в управление МЧС пол Ярославской области поступил звонок с просьбой о помощи, передает "Газета.ru". Звонившая женщина рассказала, что она вместе с тремя знакомыми находится в тонущем в песчаном карьере автомобиле. Прибывшие на место происшествия поблизости от поселка Заречный Ростовского района области спасатели обнаружили на дне автомобиль, однако людей поблизости не оказалось. Где они могут находиться в данный момент пока не известно. Транспортное средство со дна спасатели поднимать не стали.