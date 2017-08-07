Годовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа

Из окна квартиры на пятом этаже на Советской улице в городе Сокол Вологодской области выпал годовалый ребенок, передает Flashnord. Малыш был доставлен в больницу, он находится в реанимации. Сообщается, что в момент происшествия в квартире находилась мать мальчика, которая на длительное время оставила его без присмотра. По факту произошедшего проводится проверка. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России отметили, что за полторы недели это пятый подобный случай в области.