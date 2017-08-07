Спасенный из реки мужчина плыл за цветами для жены
Романтический порыв чуть не стоит кемеровчанину жизни. Вместе с семьей и друзьями мужчина отмечал на природе День железнодорожника.
В местную службу спасения обратилась женщина и сообщила, что беспокоится за ушедшего купаться супруга. Патрулировавшие Томь спасатели получили от коллег с берега сигнал и обнаружили тонувшего мужчину. Его достали из воды и в лодке доставили не берег.
Кемеровчанин рассказал, что решил сделать приятное своей жене и подарить ей цветы. Не найдя поблизости достойного букета, он решил добраться на другой берег и поискать там, передает Вести-Кузбасс.
Однако мужчина не рассчитал своих сил. По информации МЧС, доплыв до середины реки, он осознал, что больше не в состоянии плыть дальше, стал захлебываться, а самостоятельно выбраться из воды уже не смог. Романтика доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.
Всего за прошедшую неделю кемеровские спасатели выезжали на 120 обращений от горожан. За это время спасено восемь человек.
К сожалению, далеко не у всех подобных случаев счастливый исход. Как писали Dni.Ru, в реке Сухона у деревни Вострое в Нюксенском районе Вологодской области утонул 16-летний подросток.
Его друзья рассказали, что катались на самодельном плоту, когда течение начало уносить его в сторону. Тогда ребята решили добраться до берега вплавь, по дороге один из них утонул. Ведется поиск тела подростка. По факту произошедшего проводится проверка.
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