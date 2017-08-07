Школьница умерла от удара током на Байкале

Смертью десятилетнего ребенка обернулся дефект электропроводки фонарей уличного освещения на туристической базе на берегу Байкала в Баргузинском районе Бурятии, пишет газета "Известия". Вечером туристы отправились в баню. Девочка взялась за металлический поручень пирса и получила удар током. Пострадали от электричества также несколько детей и мужчина, которые были в воде.

По пути в больницу девочка скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следствие установило, что руководство турбазы знало о неисправности проводки и даже поручило электрику провести ремонт, однако дефект так и не был устранен.