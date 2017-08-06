Надземный переход с людьми рухнул на трассу

На 305 километре трассы М-7 "Вогла", соединяющей Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу, рухнул надземный пешеходный переход, говорится в сообщении telegram-канала Mash. Сообщается, что в этот момент внутри находились несколько человек. Дорога оказалась полностью перегорожена.
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В результате произошедшего один человек погиб на месте, двое госпитализированы
Снимком поделилась официальный представитель МИД Мария Захарова