Надземный переход с людьми рухнул на трассу

На 305 километре трассы М-7 "Вогла", соединяющей Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу, рухнул надземный пешеходный переход, говорится в сообщении telegram-канала Mash. Сообщается, что в этот момент внутри находились несколько человек. Дорога оказалась полностью перегорожена.