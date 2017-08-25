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Хабаровских живодерок жестко наказали за убийства

Фото: GLOBAL LOOK press/Tatiana Morozova
В Хабаровске суд признал двух девушек и юношу виновными в жестоких убийствах животных и ряде других преступлений. Живодеров отправили за решетку.
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Алену Савченко признали виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Она получила самое суровое наказание – 18-летнюю хабаровчанку отправили в тюрьму на 4 года и 3 месяца.

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Второй фигурантке деле Алине Орловой назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы. Соучастник преступления и приятель живодерок Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.

До вынесения приговора молодые люди находились под стражей. В своем последнем слове они просили суд сжалиться и не лишать их свободы, передает "Газета.ру" со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, о резонансном преступлении стало известно в 2016 году после появившейся в соцсетях петиции с просьбой наказать двух несовершеннолетних жительниц Хабаровска за живодерство. По словам интернет-пользователей, девушки жестоко издевались над собаками и кошками, а затем публиковали фото своих "трофеев".

После этого полиция задержала одну из подозреваемых в аэропорту Толмачево под Новосибирском. По словам Алены, она планировала сбежать в Санкт-Петербург из-за постоянных угроз в соцсетях.

На допросе студентка проявляла неадекватность в поведении. Она называла себя Герцогиней Дьявола и заявляла, что обязана носить кровавый фартук. Также девушка утверждала, что испытывает удовлетворение, когда ощущает на теле теплую кровь живого существа.

Автор: Алёна Нестерова25 августа 2017, 08:16

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