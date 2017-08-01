Под Вологдой 4-летняя девочка умерла из-за таблетки

Сотрудники управления Следственного комитета России по Вологодской области изучают обстоятельства гибели 4-летней девочки. Она скончалась после того, как приняла таблетку.

По предварительным данным, отец девочки дал ей лекарство, забыв предварительно измельчить. Ребенок скончался от механической асфиксии, передает Flashnord. Возбуждено уголовное дело.