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Под Вологдой 4-летняя девочка умерла из-за таблетки

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Сотрудники управления Следственного комитета России по Вологодской области изучают обстоятельства гибели 4-летней девочки. Она скончалась после того, как приняла таблетку.

По предварительным данным, отец девочки дал ей лекарство, забыв предварительно измельчить. Ребенок скончался от механической асфиксии, передает Flashnord. Возбуждено уголовное дело.

Автор: Евгений Мышко1 августа 2017, 17:14

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