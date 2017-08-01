В Кузбассе женщине дали 1,5 года за убийство младенца

Суд Кемеровской области признал 36-летнюю местную жительницу виновной в убийстве собственного ребенка и приговорил ее к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, передает РИА Новости. Как установило следствие, женщина не вставала на учет в женскую консультацию по беременности, а также не обращалась к врачам во время родов. Родила она его в бане, после чего завернула новорожденного в пеленку и положила в печь. О произошедшем женщина рассказала участковому. Следственно-оперативная группа обнаружила в печи костные останки, экспертиза подтвердила, что они принадлежат ребенку. Обвиняемая рассказала, что на преступление ее толкнуло нежелание воспитывать еще одного ребенка – семья уже воспитывает троих.