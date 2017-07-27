Продавцы фальсификата раскошелятся на миллион

Роспотребнадзор предлагает ввести уголовную ответственность за подделку продуктов. Пока же ведомству удалось добиться введения административного наказания за продажу фальсификата: нарушители могут раскошелиться на миллион рублей.

В середине июля 2017 года в Кодекс об административных правонарушениях были внесены правки. Теперь за реализацию фальсифицированной продукции можно серьезно пострадать в финансовом плане. Раньше наказаний за такое нарушение в законе не было, поэтому суды привлекали правонарушителей за введение покупателей в заблуждение.

Но штрафы по этой статье КоАП слишком малы, чтобы повлиять на фальсификаторов, извлекающих многомилионные прибыли на своих махинациях. Поэтому Роспотребнадзор настоял на ужесточении ответственности, причем, не только за производство, но и за продажу фальшивых продуктов. Теперь компаниям, сознательно и намеренно сбывающим товар, не соответствующий техрегламентам, грозит штраф до 30 тысяч рублей и до миллиона рублей в случае повторного правонарушения.

Также у нарушителей конфискуют товар и оборудование, на котором он производился, а работу торгового или промышленного предприятия приостановят на срок до трех месяцев.

Такая строгость контролирующего органа обусловлена тем, что в регионах значительно участились случаи выявления фальсификата. Особенно ведомство обеспокоено поставками некачественных продуктов для социальных объектов – школ, детских садов и больниц. Еще в прошлом году Роспотребнадзор заявлял, что доля подделки молочной продукции в России достигла 50%. А именно эти продукты входят в обязательный рацион детей. По данным ведомства, около 22% от выявленного в 2016 году молочного фальсификата – это именно продукция для социального питания.





В 2017 году у контролирующего органа не убавилось работы. В Новосибирске во время очередной проверки социально-значимых учреждений обнаружили растительные жиры и избыток дрожжей и плесени в образцах сливочного масла. Молочный фальсификат выявили в школах, детсадах и интернатах Омской и Челябинской областей, в Красноярске. В Иркутской области МУП "Комбинат питания Иркутска" поставлял фальсифицированное масло и прочую не соответствующую нормам продукцию в 69 школ и 110 детских садов.

При этом, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, существует и положительная динамика. Так, на майском совещании Московского управления Роспотребнадзор отчитался, что в столичных школах доля проб продуктов, не соответствующих требованиям технических регламентов, в нынешнем учебном году снизилась с 6,30% до 4,93% по сравнению с предыдущим. Количество фальсификата уменьшилось с 13,25% до 4,52%, а также улучшилось качество готовых блюд.





Кроме того, оптимизирован процесс проверки продуктов для школ и детсадов, их поставка на пищеблоки осуществляется только после лабораторного подтверждения качества. Благодаря совместной работе чиновников и комбинатов, качественное питание сегодня получают 93,6% школьников. При этом в столице все воспитанники детских садов и интернатов питаются за счет средств правительства Москвы.