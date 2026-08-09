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Тайная сила Пантелеймона: какая роковая ошибка 9 августа может навсегда лишить здоровья

Тайная сила Пантелеймона: какая роковая ошибка 9 августа может навсегда лишить здоровья
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Наши предки верили, что один-единственный день в конце лета способен подарить человеку избавление от самых тяжелых недугов.

В народном календаре 9 августа занимает особое, почти мистическое место. Православная церковь в этот день почитает память святого великомученика и целителя Пантелеймона. На Руси этого святого искренне любили, но в то же время и свято боялись, ласково называя Пантелеймоном Зажнивным или грозно — Палием. Люди верили, что в этот праздник невидимая грань между небесным милосердием и суровой стихией становится совсем тонкой, а любое неосторожное действие может обернуться катастрофой.

Главные запреты в день Пантелеймона

В день Пантелеймона суровые народные поверья накладывали строжайшее табу на тяжелый физический труд, особенно в поле или на огороде. Считалось, что у того, кто дерзнет выехать на жнитву 9 августа, гроза обязательно сожжет хлеб или молния попадет прямо в стог сена. Отсюда и пошло грозное народное прозвище Пантелеймона — Палий, то есть тот, кто палит и сжигает непослушных.

Также 9 августа категорически запрещалось:

  • Проявлять равнодушие к чужой беде, проходить мимо просящих и отказываться помогать больным и немощным.
  • Возить сено и хлеб — по поверью, это к опустошительному пожару в амбаре или доме.
  • Ругаться, сквернословить и желать кому-либо зла, иначе наказание от Пантелеймона в виде болезней не заставит себя долго ждать.
  • Заниматься шитьем, вязанием и тяжелой домашней работой, отнимающей жизненные силы.

Целительная сила и капустные традиции

Главным положительным символом праздника Пантелеймона всегда считалось исцеление духа и тела. Наши предки верили, что целебные травы, собранные ранним утром 9 августа, обладают невероятной, поистине чудодейственной силой. Знахари и травники отправлялись в леса и луга еще до рассвета, чтобы успеть умыться росой и запастись природными лекарствами на весь следующий год.

Кроме того, в день Пантелеймона на Руси с размахом отмечали так называемый Кочанный день. К этому времени на огородах как раз завивались в плотные кочаны ранние сорта капусты. Хозяйки обязательно срезали первые свежие вилки и пекли пышные пироги с капустной начинкой.

Существовал важный обряд: румяной выпечкой нужно было первым делом угостить детей, странников, бедняков и всех старших членов семьи. Верующие знали: чем больше людей ты накормишь в день Пантелеймона капустным пирогом, тем больше здоровья и достатка вернется в твой дом.

Приметы погоды на Пантелеймона Целителя

Природа 9 августа давала внимательным крестьянам исчерпывающие подсказки о том, какими будут конец лета и предстоящая осень:

  • Если кузнечики прыгают высоко и громко стрекочут — установится сухая, ясная и теплая погода.
  • Если утки активно ныряют в воду и громко крякают — следует ждать скорого и затяжного ненастья.
  • Муравьи замуровывают входы в муравейники — к сильному проливному дождю.
  • Завивающиеся в крепкие вилки капустные кочаны намекали на то, что осень наступит рано и будет достаточно холодной.

Сегодня многие из этих правил кажутся лишь красивыми старинными сказками. Однако психологи и врачи отмечают: день Пантелеймона — отличный повод замедлить сумасшедший жизненный ритм, отказаться от суеты, позаботиться о своем здоровье и провести время с близкими за теплым семейным столом.

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9 августа 2026, 06:46
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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