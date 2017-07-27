Россиян предупредили об опасности дорогой косметики

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила о риске нарваться на недобросовестных продавцов дорогой косметики, особенно при покупке в кредит. Роспотребнадзор дал несколько советов.

Роспотребнадзор указал на несколько наиболее распространенных практик завлечения опешившего покупателя в кабалу кредитного договора. Особенно если перед его подписанием продавец психологически тонко обставит процесс презентации.

Так. например, покупателя знакомят с "тестовыми образцами", всячески расхваливая будущую покупку, в том числе с использованием медицинских терминов и сравнений. При этом у продавца может не быть лицензии на медицинскую деятельность. Обстановка, в которой проходит личная презентация, предназначена ввести покупателя в полугипнотическое состояние и лишить возможности критически мыслить. Например, используется какофоническая или наоборот, успокаивающая музыка, презентация проходит в шумном и душном помещении, часто где-то дымят ароматические средства. Договор составлен нарочито сложно и запутанно и изобилует мелким шрифтом. К тому же покупателя торопят с подписанием бумаг, перечисляют в Роспотребнадзоре.

Все вышеуказанное говорит, что скорее всего покупателя заманивают в финансовый капкан с использованием психологических техник. К тому же вдруг оказывается, что суммарная стоимость косметики или косметологических процедур превышает сумму, которую обычный гражданин носит при себе. И вот тут поступает предложение заключить кредитный договор.

"После внимательного ознакомления с условиями заключенных договоров (кредитного, купли – продажи, об оказании услуг) и ценами на аналогичные товары и услуги, многие потребители пытаются расторгнуть заключенные договоры. На что, как правило, встречают категорический отказ со стороны продавца или исполнителя", – предостерегают в Роспотребнадзоре.

Хотя потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг и потребовать возмещения затрат, на практике это сделать непросто. Понимая возможное развитие диалога с одураченным клиентом, представители продавца или исполнителя услуг отказываются получать письменные претензии и жалобы, в договорах не указывается действительный (реальный) адрес хозяйствующего субъекта, договорам присваиваются несвойственные названия, затрудняющие их идентификацию, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. Но при известной настойчивости расторгнуть кабальный договор оказывается реальным.

В этой связи Роспотребнадзор рекомендует не торопиться с принятием решения о покупке косметических средств или процедур. Возьмите паузу для обдумывания. Ведь потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается.