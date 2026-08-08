В Подмосковье завершился восьмой "Кубок Александра Овечкина"

Финал и гала-матч звёзд завершили восьмой детско-юношеский хоккейный турнир "Кубок Александра Овечкина" в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор Андрей Воробьёв вместе с Овечкиным сделал символическое сбрасывание шайбы на «Арене Мытищи».

«Когда мы только начинали, даже не думали, что получится такое масштабное событие. Отдельно хочу поблагодарить детских тренеров – это особая миссия, особая профессия. Люди, которые посвящают свою жизнь детям», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, добавив, что идея турнира принадлежала ему.

За восемь лет в турнире приняли участие 118 команд и более двух тысяч юных хоккеистов, матчи посмотрели свыше 20 тысяч зрителей в зале и около двух миллионов онлайн. В этом году на лёд вышли 24 команды из 14 регионов страны.

«Дети всегда ждут именно наш турнир, спрашивают: «Александр, когда следующий Кубок, можно ли пробиться?». Когда заходим после игр в раздевалку, ребята и тренеры говорят, что турнир проходит на высочайшем уровне», – заявил Александр Овечкин, вышедший на лёд вместе с сыном Серёжей.

В гала-матче сыграли команды Овечкина и Ковальчука. На льду встретились Вячеслав Фетисов, Евгений Плющенко, Андрей Аршавин, Александр Мостовой и другие известные спортсмены.

Турнир прошёл при поддержке государственной программы «Спорт России».