Москвичи умирают от купленных у метро ягод

В СМИ появились сообщения о смертельной опасности, которую могут таить в себе купленные у метро ягоды. Впрочем, Роспотребнадзор жителей и гостей столицы поспешил успокоить – информация о массовой гибели людей из-за ягод не подтвердилась.

Как рассказала одна из пострадавших, она купила у метро немного ягод: выглядели уж очень привлекательно. Сейчас 53-летняя Валентина Петрушенко находится в больнице, сообщает Mash.

"Очень сильная боль внизу живота понос, рвота, аж глаз покраснел. Я потеряла сознание, – рассказала Петрушенко. Ей вызвали "скорую". "Эта черешня оказалась плохая, с химикатами. Обрабатывали ее чем-то, и такие ягоды поступили к нам на продажу", – считает Валентина.

Только в одной палате с ней лежат еще трое пациентов с похожей историей: купили ягод у метро. По их словам, врачи предупреждают о шквале отравлений ягодами по Москве. По различным данным, пока известно о минимум десятке случаев таких отравлений.

Отметим, столичное управление Роспотребнадзора информацию о массовом отравлении людей черешней опровергло. "По информации главных врачей инфекционных клинических больниц №1 и №2, а также станции скорой и неотложной медицинской помощи, случаев массовых обращений по фактам отравлений черешней не зарегистрировано", – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как ранее сообщали Dni.Ru, в подмосковном Наро-Фоминске 56-летний мужчина скончался от отправления. Перед смертью он и его домашние ели клубнику. Жена и 25-летний сын погибшего попали в реанимацию. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз с целью установления токсического вещества.



Перед началом сезона арбузов и дынь тоже следует помнить об осторожности. Так, несколько лет назад 40 тонн вредоносных арбузов были завезены в порт Петропавловска-Камчатского из Владивостока на борту судна "Капитан Лещенко". Экспертиза выявила в арбузах повышенное содержание кадмия. Металл вызывает поражение нервной системы, печени и почек.

Также Dni.Ru сообщали о массовом отравлении спиртом в России – чаще всего алкоголем такого же, как ягоды, неизвестного происхождения. Так, в Ахтубинске Астраханской области пострадали семь человек, трое из них скончались. 22 июня в Сергиевом Посаде 11 человек отравились метанолом: трое погибли, состояние пятерых оценивается как крайне тяжелое. В конце 2016 года в России было зафиксировано множество случаев тяжелого отравления средством для принятия ванн "Боярышник".

