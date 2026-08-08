Бунт до седых волос: почему подростковый возраст теперь длится до 32 лет

Социальная молодость сдвинулась на 10 лет.



На приём приходит мужчина под сорок (детали, как всегда, изменены). Костюм, бизнес, взрослая жизнь. Выглядит как мужик, а разговариваю я с четырнадцатилетним парнем. Тридцать лет протеста: против начальников, против женщин, против правил. Спрашиваю, с чего началось. В подростковом возрасте его жестоко наказали за провинность, он ушёл жить к бабушке. Похоже, в том протесте он живёт до сих пор.

Это не экзотика. Таких клиентов у меня с каждым годом больше. И прежде чем читать дальше, задайте себе один вопрос: сколько раз за последний месяц вы делали что-то назло? Начальнику, супругу, обстоятельствам. Запомните ответ, он ещё пригодится.



Три подростковых возраста

На лекциях я делю подростков на три группы, и психологи в зале уже не смеются. Первая: с 11 до 18, несовершеннолетние, классика. Вторая: с 17 до 25, условно подростки. Учатся, ищут себя, живут на родительские деньги. Третья: с 25 до 32. Формально взрослые люди, которых значимые близкие продолжают воспринимать подростками, и небезосновательно.

Социальная молодость сдвинулась лет на десять. Молодым человеком сегодня называют и сорокапятилетнего. Учимся дольше, семью создаём позже, карьеру строим дольше. А биология осталась прежней: гормональная буря приходит по старому расписанию, в 11-13 лет. В итоге между телесным взрослением и социальным растягивается пропасть в двадцать лет, и подростковые задачи, которые раньше решались к восемнадцати, теперь размазываются на десятилетия.

Отсюда и ответ на вопрос из начала статьи. Если «назло» случается регулярно, возможно, часть вашего подросткового возраста тоже ещё не закончилась. Добро пожаловать в клуб, он огромный.

Бунт, который не закончился

Главная задача этого возраста: бунт. К нему принято относиться как к стихийному бедствию, а зря. Бунт появляется там, где есть давление: чем сильнее давление, тем сильнее бунт. Это нормальная работа взросления: подросток пробует на прочность правила, взрослых и самого себя. Заодно он проводит ревизию: сносит с пьедестала неустойчивых, несчастливых и лицемерных взрослых и ищет, на кого опереться. Если дома опоры не нашлось, он найдёт её в другом месте. Дурные компании, к слову, побеждают не сигаретами. Они побеждают тем, что там поустойчивее, постабильнее и поструктурнее, чем дома.

Проблема начинается, когда бунт не успевает закончиться вовремя. Модель уходит во взрослую жизнь, а бунтарь всегда найдёт тех, кто любит побунтовать. В браке, на работе, в судах. Я знаю человека, который судится одновременно в нескольких странах. Ему всегда есть с кем воевать, и это не случайность, это навык. Отточенный, между прочим, до совершенства: такому упорству позавидовал бы любой отличник.

Здоровый сценарий выглядит иначе. Сына моего давнего друга я видел каждый год: в четырнадцать он едва не ушёл из дома, в шестнадцать были битвы, в восемнадцать чуть не дошло до драки с отцом. После двадцати пяти всё улеглось: спокойный взрослый человек, тёплые отношения с родителями. Бунт случился вовремя, сделал свою работу и закончился.

Бывает и третий вариант, мой собственный. С четырнадцати лет я жил в казарме: суворовское училище, потом военный институт. Думал, что сбегаю из одного инкубатора, а сбежал в другой. Бунтовать там было негде, и мой подростковый возраст догнал меня в двадцать три. Отложенный бунт всё равно приходит, только счёт становится дороже: рушатся уже не оценки, а карьеры и семьи.

Что с этим делать родителям

Первое: не давить сильнее в надежде, что «повзрослеет». Давление производит бунт, а не зрелость. Бунт похож на стук в закрытую дверь: если дверь не отвечает ни криком, ни ответным стуком, колотить в неё быстро надоедает. Устойчивый взрослый, который не срывается в ответ, выключает бунтовщика: бунтовать не с кем.

Второе: дать бунту место сейчас, пока он стоит дёшево. Цвет волос, музыка, спор о правилах дома. Мой сын в двенадцать захотел покрасить волосы в красный. Ответ был простой: крась, но летом, на каникулах. Выбор остался за ним, ответственность тоже. Пусть пробует, ошибается и набивает шишки в четырнадцать. Если человек не набил их в четырнадцать, он набьёт их в тридцать. И они будут очень больные.

Третье: честность вместо тотального контроля. Обозначить своё отношение, установить правила дома и признать вслух то, что подросток и так знает: проконтролировать всё вы не можете. Такая позиция бесит гораздо меньше, чем запреты, в которые не верят обе стороны.

Бунт, прожитый в четырнадцать, заканчивается. Бунт, отложенный на потом, становится образом жизни.