Очередная попытка дестабилизировать обстановку в столичном регионе заставила экстренные службы и военных работать в режиме максимальной готовности.



В ночь на сегодня силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации предотвратили масштабную угрозу безопасности столичного региона. На подлете к Москве была своевременно развернута работа зенитных комплексов, что позволило нейтрализовать крупную группу беспилотных летательных аппаратов. Отражение налета проходило в несколько этапов, требуя от военных предельной концентрации и оперативного реагирования в условиях реального времени.

Как сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс", в общей сложности силами ПВО было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов, следовавших курсом на столицу. Данная атака стала продолжением напряженного противостояния в воздушном пространстве региона. Ранее градоначальник информировал общественность об успешном перехвате и ликвидации 13 воздушных целей. Таким образом, благодаря слаженным действиям оборонных подразделений, количество уничтоженных беспилотников увеличилось, что позволило предотвратить возможные тяжелые последствия для инфраструктуры города.

На места падения обломков сбитых аппаратов незамедлительно выдвинулись специалисты экстренных служб. В их задачу входит оперативное обследование территорий, локализация возможных очагов возгорания и обеспечение безопасности жителей близлежащих районов. По предварительным данным, благодаря эффективной работе ПВО на дальних подступах к мегаполису, удалось избежать серьезных разрушений наземных гражданских объектов.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — подчеркнул Сергей Собянин, заверив, что ситуация находится под полным контролем городских властей и профильных силовых ведомств.