Ни в коем случае не берите это в руки: опасный запрет 8 августа, который может навсегда зашить женское счастье

Один-единственный день в августе способен перечеркнуть благополучие семьи и лишить женщин удачи, если прикоснуться к запретному предмету.



В субботу, 8 августа, православная церковь молитвенно чтит память святых священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. В народном календаре эта дата закрепилась под названиями Ермолаев день, Ермил и Ермократ или Марьев день. Наши предки считали этот день особенным переломным моментом лета, когда роса становится прохладной, а природа начинает дарить человеку свои самые ценные и целебные сокровища.

Целебные травы и первая молодая картошка

На Руси Ермолаев день считался идеальным временем для сбора лекарственных растений. Знахари и травники отправлялись в леса и на луга ровно в полдень или ранним утром, пока не сошла утренняя роса. Верили, что 8 августа все целебные травы напитываются особой святой силой, способной исцелять даже самые тяжелые и застарелые болезни. Особое внимание уделяли мяте, зверобою, ромашке и тысячелистнику.

Кроме того, 8 августа крестьяне традиционно выходили на массовую уборку урожая. В народе свято верили в поговорку: "Ермолай — хлеб прибирай, картошку копай". Именно в этот день принято было впервые пробовать молодую картошку нового урожая. Хозяйки готовили из нее праздничные блюда: запекали с укропом, жарили с лесными грибами и подавали на общий семейный стол. Считалось, что отдать дань уважения первому картофелю — значит обеспечить сытость и достаток в доме на всю предстоящую зиму.

Также в Ермолаев день начинали массовый сбор ранних яблок. Однако есть их в сыром виде до наступления Яблочного Спаса (19 августа) строго воспрещалось. Из плодов варили варенье, сушили их на зиму и делали заготовки.

Строгие запреты 8 августа: как не накликать беду

Несмотря на щедрый и праздничный характер дня, 8 августа вступают в силу жесткие народные табу, нарушение которых грозило серьезными неприятностями.

Самый главный и опасный запрет дня касался женщин. Им 8 августа категорически запрещалось брать в руки иголки, нитки, спицы и крючки. Любое рукоделие — шитье, вышивание или вязание — находилось под абсолютным табу. В народе верили: "Кто на Ермолая иголку в руки возьмет — то женское счастье зашьет". Предки верили, что нарушение этого правила приведет к одиночеству, ссорам с мужем или тяжелым женским болезням.

Второй важный запрет касался рабочих инструментов. 8 августа нельзя было давать кому-либо в долг или во временное пользование свои грабли, косы, серпы, ножи и топоры. Вместе с инвентарем из дома могла уйти хозяйственная удача, а скотина и урожай могли заболеть. Если же сосед слезно просил инструмент, его клали на землю, но ни в коем случае не передавали из рук в руки.

Также в Ермолаев день запрещалось:

— Экономить на еде и проявлять скупость. Чем щедрее будет угощение на столе, тем больше богатства вернется в дом.

— Обижать домашних животных и рабочий скот. Того, кто ударит или обидит животное 8 августа, ждали финансовые крахи и болезненные неудачи.

— Ходить в лес в одиночку после захода солнца. Предки верили, что в это время активизируется лесная нечисть.

Народные приметы погоды на 8 августа

По наблюдениям за природой в Ермолаев день старики определяли, какими будут конец лета и предстоящая осень:

— Если утренний туман стелется над водой — впереди ждут теплые и погожие дни.

— Мухи кусаются особенно больно и назойливо — следует ждать скорого затяжного ливня.

— Кукушка запела ранним утром — осень окажется поздней, мягкой и теплой.

— Если на липе начали желтеть первые листья — осень придет слишком рано.

— Багровый рассвет 8 августа предвещал сильный порывистый ветер и грозу.

Ермолаев день — прекрасный поводок провести время с семьей, приготовить блюда из свежего урожая и подарить себе полноценный отдых от суеты и мелких хлопот.