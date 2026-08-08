Раскрыта безумная смета тайной жизни Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса

Настоящий финансовый шок спрятан за высокими заборами майамского рая, где много лет скрывается от глаз прессы самая загадочная пара планеты.

Российская экс-теннисистка Анна Курникова и испанский поп-идол Энрике Иглесиас уже больше двадцати лет удерживают статус одной из самых закрытых и непубличных пар мирового шоу-бизнеса. Они практически не дают интервью, избегают красных дорожек и прячут троих детей от назойливых папарацци. Однако за безупречным фасадом скромной семейной идиллии скрываются поистине безумные цифры. В Сеть утекла подробная смета расходов, показывающая, во сколько звездной семье обошлось право на полную изоляцию и роскошную жизнь.

Главным укрытием 45-летней спортсменки и 51-летнего музыканта стало гигантское имение в суперзакрытом элитном поселке Bay Point в черте Майами. Пара обживала этот угол годами, превратив его в неприступную крепость. Но, как выяснилось, за содержание этого рая приходится платить суммы, от которых у обычного человека перехватывает дыхание.

Журналистские расследования раскрыли шокирующую финансовую отчетность. За последние 13 лет Анна и Энрике спустили на обслуживание своего семейного гнезда астрономические 8 миллионов долларов — это примерно 630 миллионов рублей. Их ежегодные расходы выглядят как бюджет небольшого провинциального городка.

Только за один прошлый год звездные супруги выложили за свое имение 700 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей). Из чего же складывается эта безумная смета? Во-первых, это колоссальный налог на имущество, который в США отнимает львиную долю доходов владельцев элитной недвижимости. Во-вторых, обязательная и крайне дорогая страховка от тропических ураганов, регулярно накрывающих побережье Флориды. И, наконец, астрономические взносы в местное ТСЖ (HOA fees), куда входят расходы на круглосуточную вооруженную охрану, чистку персонального залива и идеальный уход за территорией.

Сам особняк пары, возведенный в 2013 году, оценивается сегодня в фантастические 50 миллионов долларов. Площадь этого дворца составляет 1800 квадратных метров. Внутри обустроены 6 роскошных спален, 9 ванных комнат, ультрасовременный тренажерный зал и огромный винный погреб для коллекционных напитков. С огромной террасы открывается панорамный вид на океанский залив, где пришвартована личная яхта артиста.

Окружение у пары соответствует их финансовому размаху. В поселке Bay Point живут исключительно мультимиллионеры и мировые знаменитости. Непосредственными соседями Курниковой и Иглесиаса являются голливудская актриса Джессика Альба, футболист Серхио Рамос и певец Рикки Мартин. А на соседнем закрытом острове коротают вечера миллиардер Роман Абрамович и поп-дива Селена Гомес.

Платить по полумиллиарду рублей за то, чтобы жить в тишине и беззаботности среди мировой элиты — роскошь, которую могут позволить себе единицы. Впрочем, учитывая сотни миллионов проданных альбомов Иглесиаса и грамотные инвестиции Курниковой, эта безумная смета звездную семью ничуть не пугает. За абсолютную безопасность и тайну личной жизни они готовы платить любые деньги.