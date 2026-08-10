Рискуете обанкротиться до конца года: что категорически нельзя делать с деньгами 10 августа

Один-единственный опрометчивый шаг 10 августа может навлечь на семью финансовое разорение и оставить без копейки до конца года.



В народном календаре 10 августа 2026 года — дата с мощнейшей материальной энергетикой. Православная церковь в этот день отмечает праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия", а также почитает память святых апостолов от семидесяти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. В славянской же традиции этот день ласково и емко называли днем Прохора и Никанора или Прохоровым днем. И именно с этой датой у наших предков были связаны самые суровые денежные приметы.

Денежные запреты 10 августа

Наши предки твердо знали: 10 августа накладывается строжайшее табу на любые финансовые манипуляции и обмены. Главное правило этого дня передавалось из поколения в поколение: "На Прохора и Никанора не затевай мены — она боком выйдет".

В этот праздник категорически запрещалось проводить любые торговые сделки, выменивать вещи, совершать крупные покупки или продавать ценное имущество. Верили, что вещь, купленная или выменянная 10 августа, либо быстро сгорит, либо принесет в дом полное разорение, постоянные убытки и воровство.

Чтобы не пустить по ветру личное благополучие, 10 августа также нельзя совершать следующие ошибки:

Давать в долг из собственного кошелька или брать кредиты — деньги утекут сквозь пальцы, а долг вернется с огромными скандалами.

Переезжать на новое место жительства или менять работу — на новом месте вас будут ждать неожиданные траты и урезание доходов.

Играть свадьбы и устраивать помолвки. Считалось, что брак, заключенный в этот день, будет сопряжен с постоянной нуждой и финансовой зависимостью.

Жаловаться на нехватку денег и бедность — иначе денежный поток перекроется на долгое время.

Обряды на богатство

Несмотря на строгие торговые ограничения, день Прохора и Никанора можно с успехом использовать для привлечения финансового изобилия. На Руси 10 августа считалось особым днем для кузнецов. К этим мастерам относились с колоссальным уважением, веря, что они способны "сковать" человеку богатую долю. Кузнецов искренне щедро одаривали деньгами и угощали пирогами, чтобы привлечь финансовую удачу в свой дом.

Главным же символом богатства и здоровья в саду 10 августа становилась спелая груша. Именно в день Прохора начинался массовый сбор этих сладких плодов. Существовал важный денежный обряд: чтобы избавить семью от долгов и привлечь достаток, нужно было съесть сочную свежесорванную грушу прямо под деревом на закате солнца. Главное условие — съесть ее до последней капли сока, а семечки закопать под корнями, мысленно прося у природы приумножения доходов.

Также 10 августа хозяйки пекли первый хлеб из свежего урожая зерна. Ароматный ломоть такого хлеба, густо смазанный свежим медом, давали каждому члену семьи. Это считалось мощнейшим оберегом от нищеты на весь осенне-зимний период.

Погодные приметы на урожай и достаток

Природа 10 августа давала крестьянам точнейшие ориентиры, насколько сытой и богатой будет предстоящая зима:

Если утренний туман стелется по воде — установится хорошая погода, и урожай удастся собрать без потерь. Если туман поднимается вверх — жди проливных дождей и порчи заготовок.

Кучевые облака плывут высоко по небу — к ясным дням и финансовой стабильности.

Дождь 10 августа идет без ветра — ненастье затянется, а цены на продукты осенью пойдут вверх.

Обильный урожай брусники и черники намекал на то, что зима будет сытой, а лесные промыслы принесут хорошую прибыль.

Народный календарь на 10 августа 2026 года напоминает нам о важности разумного и бережного отношения к финансам. Проведите этот день в покое, откажитесь от спонтанных покупок, сберегите свои накопления и тогда щедрый август обязательно отблагодарит вас стабильным достатком.