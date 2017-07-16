Пьяный мужчина сбросил щенка с 12-го этажа на глазах детей

В полицию обратилась жительница одного из домов Оренбурга. Она рассказала, что ее сосед на глазах детей и прохожих выкинул двух-трехмесячного щенка из окна своей квартиры на 12-м этаже, передает Lenta.ru. Люди пытались отговорить живодера, однако тот находился в состоянии алкогольного опьянения и к голосу разума не прислушался. Труп собаки был доставлен на ветеринарный факультет Оренбургского государственного аграрного университета для проведения экспертизы. Также участковый опросил свидетелей. С самим подозреваемым ему поговорить не удалось. Мужчина пьет не первый день и никого к себе не пускает. По результатам проверки будет принято решение об отказе или возбуждении уголовного дела.