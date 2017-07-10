Под Петербургом за надругательство над ребенком задержали электрика

В Ленинградской области по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетней девочки был задержан 55-летний электрик, передает Flashnord. С заявлением в полицию обратился отец пострадавшей. Он рассказал, что над ребенком надругался его знакомый. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.