Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья
На кадрах, выложенных в Сеть очевидцами инцидента, видно, как "рыбак" выходит из дома, садится в свое судно и отчаливает. Проплыв по затопленной ливнем улице несколько метров, он останавливается и начинает ждать "клева". Вскоре проезжающий мимо автомобиль окатывает его водой.
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