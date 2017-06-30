Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья

Житель микрорайона Трехгорка Одинцовского района удивил соседей и прохожих. Мужчина вышел на улицу с надувной лодкой, веслами и удочкой.

На кадрах, выложенных в Сеть очевидцами инцидента, видно, как "рыбак" выходит из дома, садится в свое судно и отчаливает. Проплыв по затопленной ливнем улице несколько метров, он останавливается и начинает ждать "клева". Вскоре проезжающий мимо автомобиль окатывает его водой.