На Черном море детей купают с крокодилом
Как дети, так и взрослые, реагируют на хищника спокойно. Некоторые даже пытаются его погладить. "В настоящее время прокуратура проводит проверку, ищет, где именно происходило купание крокодила, устанавливает подробности", – цитирует старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антона Лопатина РИА Новости. По факту произошедшего ведется проверка. Известно, что заявлений от жителей пока не поступало.
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