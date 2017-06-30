На Черном море детей купают с крокодилом

В Сети разместили видео, на которое обратила внимание прокуратура Краснодарского края. На кадрах видно, как мужчина купает в море крокодила на поводке рядом с отдыхающими.

Как дети, так и взрослые, реагируют на хищника спокойно. Некоторые даже пытаются его погладить. "В настоящее время прокуратура проводит проверку, ищет, где именно происходило купание крокодила, устанавливает подробности", – цитирует старшего помощника прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антона Лопатина РИА Новости. По факту произошедшего ведется проверка. Известно, что заявлений от жителей пока не поступало.