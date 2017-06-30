Тело пропавшего ребенка нашли через две недели в реке

Утром 30 июня водолазы обнаружили в реке Кокшеньге в селе Тарногский Городок Вологодской области тело девятилетней девочки, передает FlashNord. Телесных повреждений на трупе обнаружено не было. Тем не менее следствие организовало проведение судебно-медицинской экспертизы для установления доподлинных причин смерти ребенка. Отметим, поиски начались еще 17 июня, когда во время прогулки девочка упала в реку, после чего ее унесло течением.