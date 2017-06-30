Житель Петербурга ранил ножом жену и двух детей

В Санкт-Петербурге в отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", передает Flashnord. Согласно версии обвинения, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ножом свою жену и детей 2001 и 2005 годов рождения. Пострадавшие были госпитализированы.