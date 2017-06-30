Полигон "Каргашино" закроют в 2018 году

В Подмосковье приняли решение закрыть полигон твердых
бытовых отходов "Каргашино". Расположен он на севере области, в Мытищинском районе.
Согласно распоряжению региональных властей, прием мусора должен закончиться в 2018 году. Причина прекращения деятельности полигона – ограниченность площадей для складирования твердых бытовых отходов. К 2018 году место, предназначенное для хранения мусора, будет полностью заполнено.
Для утилизации отходов наиболее экологичным способом в Московской области построят четыре мусоросжигательных завода. Общая мощность составит до 700 тысяч тонн. Ожидается, что эти заводы смогут не только более экологично избавляться от мусора, но и вырабатывать из него электроэнергию.
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