Полигон "Каргашино" закроют в 2018 году

В Подмосковье приняли решение закрыть полигон твердых бытовых отходов "Каргашино". Расположен он на севере области, в Мытищинском районе.



Согласно распоряжению региональных властей, прием мусора должен закончиться в 2018 году. Причина прекращения деятельности полигона – ограниченность площадей для складирования твердых бытовых отходов. К 2018 году место, предназначенное для хранения мусора, будет полностью заполнено.

Для утилизации отходов наиболее экологичным способом в Московской области построят четыре мусоросжигательных завода. Общая мощность составит до 700 тысяч тонн. Ожидается, что эти заводы смогут не только более экологично избавляться от мусора, но и вырабатывать из него электроэнергию.