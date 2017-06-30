Приятель надругался над школьницей в Домодедово

Следователи начали проверку по факту насильственных действий сексуального характера в отношении учащейся седьмого класса Домодедовского лицея №3, передает телеканал "360". С заявлением в полицию обратилась мать школьницы. Она рассказала, что надругательство произошло 25 июля в лесном массиве парка отдыха "Елочки". В произошедшем женщина обвинили знакомого дочери по имени Петр. По факту ее заявления начаты оперативно-розыскные мероприятия.