В Челябинске из здания суда сбежал нелегал

Из здания Калининского районного суда в Челябинске сбежал признанный нелегальным мигрантом 42-летний Ермек Бексултанов, передает URA.RU. История произошла 28 июня, однако известно о ней стало только сейчас.

Мужчина ждал очереди на штраф и последующее выдворение из страны. Для побега он воспользовался открытым окном на втором этаже. Впрочем, так же ловко затеряться в городе у Бексултанова не получилось – тем же вечером его поймали полицейские.