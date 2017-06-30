Под Омском подросток утонул во время спасения одноклассницы

Вечером 29 июня 13-летний школьник из города Исилькуля Омской области утонул в котловане, спасая 12-летнюю одноклассницу. "Отдыхавший на берегу мужчина смог вынести из воды девочку, но мальчик утонул", – цитирует РИА Новости региональное управление Следственного комитета России.