Холодильник в 23:00: почему мы едим не когда голодны, а когда плохо

Денис Булидоров

Денис Булидоров, психолог, основатель и руководитель Института психологии и провокативной психотерапии.

Денис Булидоров, психолог, основатель и руководитель Института психологии и провокативной психотерапии

Я занимаюсь провокативной психотерапией — направлением, которое работает не через разбор и осуждение, а через живой контакт, юмор, парадокс и неудобные вопросы в точное место. За более двадцати лет практики я заметил: человек редко приходит с тем, чем кажется. И еда – яркий пример.

Одиннадцать вечера. Вы только что поели. Точно поели – часа два назад, нормально, за столом. И тем не менее вы стоите у открытого холодильника и смотрите на него с выражением человека, который ищет там что-то важное. Не йогурт. Что-то важное.

Это не слабая воля. Это психология.

Еда давно перестала быть про голод

Пищевое поведение редко начинается с тарелки. Оно начинается гораздо раньше.

В семье, где «доедай, выбрасывать нельзя». В детстве, где расстроился – получи конфету. В доме, где любовь иногда выражалась не словами, а добавкой. В культуре, где голод прошлого века до сих пор живет в семейной памяти и передается через тревожное «поешь нормально, а то мало ли что».

Человек вырастает, становится взрослым, образованным, умным, и все равно доедает все до конца. А потом очень красиво объясняет себе, почему.

Потому что еда в нашей жизни давно стала чем-то другим. Ритуалом. Утешением. Наградой. Способом почувствовать контроль, быстро получить удовольствие, отложить сложный разговор, не встретиться с одиночеством, пережить вечер, в котором сил уже нет, а жить еще надо.

Когда ешь, но не замечаешь вкуса

Один человек делает себе красивый ужин, достает тарелку, включает музыку и возвращает себе ощущение жизни. Это хорошо.

Другой ест на ходу, над раковиной, под сериал, в машине, между сообщениями, почти не замечая вкуса. Оба вроде бы едят. Только психологически это два совершенно разных процесса.

Когда человек ест под телефон или бесконечную ленту, он часто не встречается ни с едой, ни с собой. Рука работает, рот работает, тревога чуть стихает, мозг занят картинкой. А тело где-то на заднем плане пытается понять: была ли вообще еда или мы просто механически провели вечер через челюсть.

Ко мне как-то пришла женщина. Она сказала: «У меня проблема с едой. Наверное, просто нет силы воли». Я спросил: «А как выглядит твой день перед тем, как ты ешь вечером?» Она описала день на две работы, детей, родителей по телефону. Без перерыва. Без паузы. «Еда» вечером была первым моментом, когда она была одна и никому не была должна.

Потом удивление: «Почему я переел?» Потому что в этот момент ел не голод. Ела усталость. Ела тревога. Ела привычка. Ела пустота, которую человек давно научился не замечать.

Три вопроса, которые скажут больше любой диеты

Иногда достаточно задать человеку всего три вопроса: как он ест, как он спит и как он отдыхает.

По ответам сразу становится понятно, что перед нами не «слабая воля» и не «надо просто меньше жрать», как любят формулировать домашние специалисты широкого профиля. Перед нами человек, у которого разрушен ритм, обнулено восстановление, перегружена нервная система и почти не осталось нормальных способов получать удовольствие, кроме быстрых углеводов, кофе и благородного обещания начать новую жизнь с понедельника.

Важнее понять: какую задачу выполняет еда в жизни этого человека?

Она успокаивает? Заменяет контакт? Помогает выдерживать злость? Дает ощущение безопасности? Становится единственным доступным удовольствием после дня, в котором человек всем был должен, но самому себе – опять ничего не осталось? Вот здесь и начинается настоящая работа. Не косметический ремонт холодильника.

Откуда берется сложное отношение к телу

Особенно тонкая история – отношение к собственному телу. Оно редко возникает само по себе.

За ним стоят родительские комментарии, сравнения, стыд, насмешки, чужие оценки, семейная тревога, иногда культ «нормального вида», под которым человек годами пытается спрятать свою живую уязвимость. И тогда еда становится частью большого внутреннего разговора: можно ли мне хотеть, можно ли мне быть заметным, можно ли мне получать удовольствие, можно ли мне занимать место в этом мире.

На приеме однажды был мужчина, который пришел, по его словам, «посмотреть, нет ли в нем проблемы с пищей». Молодой, здоровый, занимается спортом. Просто ест ночью больше, чем днем, и не может остановиться. Я спросил: «А какова работа твоего отца?» Пауза. Разговор пошел совсем в другую сторону. Оказалось, еда — это было единственное, что его отец охотно делил с ним. Не разговоры. Не объятия. Еда за одним столом.

Это уже не про калории.

Холодильник как идеальный терапевт

Конечно, холодильник не предаст. Он молчит, светится и всегда готов принять человека таким, какой он есть. В этом смысле он почти идеальный терапевт – только супервизию не проходит и последствия его работы иногда приходится долго разбирать.

Работа с пищевым поведением – это разговор не о том, как стать удобнее, стройнее и дисциплинированнее. Это разговор о том, как человек живет: как выдерживает напряжение, как обращается со своим телом, как переживает одиночество, как получает удовольствие.

Где в его жизни еда перестала быть едой и стала способом выживать.

И если в какой-то момент человек начинает видеть это не как повод себя добить, а как возможность наконец-то понять себя, что-то важное уже начало меняться.

Потому что человек приходит с едой.

А за ней очень часто сидит вся его жизнь.

31 мая 2026, 18:13
Фото: magnific.com
Эпоха карикатурных тел и "надувных" лиц официально объявлена закрытой. Еще пять-семь лет назад мир эстетической медицины напоминал конвейер по производству клонов.

Один неосторожный "тык" по клавиатуре сегодня может стоить вам квартиры, машины и спокойной жизни, ведь эпоха безнаказанного хейта в Интернете официально признана закрытой. Если раньше за язвительный выпад в сторону звезды можно было отделаться простым "банном" или, в худшем случае, публичным извинением, то теперь правила игры стали по-настоящему кровожадными.

Троица заливает мир божественным светом, но древние легенды предупреждают: сегодня вода и земля требуют абсолютного покоя, иначе беды не миновать. 31 мая — великий двунадесятый праздник, Пятидесятница.

Голос главного патриота страны оказался защищен мощнее, чем государственная тайна. Ярослав Дронов, которого миллионы знают как SHAMAN, оказался не только обладателем уникального вокала, но и жестким бизнес-стратегом.

Большинство из нас совершает роковую ошибку еще до обеда, заглатывая горсть разноцветных капсул в надежде на мгновенное исцеление, даже не подозревая, что внутри организма в этот момент начинается настоящая война. Мы привыкли верить рекламе и красивым баночкам, но правда в том, что эффективность добавок зависит не только от их цены или дозировки.

