Хирурги забыли марлю в животе женщины
Операция жительнице Подмосковья понадобилась после того, как врачи диагностировали у нее кисту яичников. Однако после хирургического вмешательства женщине стало только хуже.
Восемь месяцев медики не могли установить причину недомогания. Только в клиническом институте имени Владимирского в Москве врачи смогли помочь доведенной до отчаяния пациентке. Оказалось, что нормально жить ей мешала забытая в организме ткань. Специалисты незамедлительно исправили оплошность коллег, удалив марлю, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash.
Теперь жительница Подмосковья намерена наказать врачей, которые доставили ей столько хлопот. Женщина уже написала заявление в полицию.
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