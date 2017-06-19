В Калининграде скорая насмерть сбила человека

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" по факту гибели пешехода под колесами скорой помощи в Калининграде, передает Flashnord. Сообщается, что 30-летний житель города переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Шевченко, когда его сбила ехавшая на вызов скорая. Сообщается, что спецсигналы у машины включены не были. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте, после чего доставили его в больницу. Однако позже он скончался в реанимации. Ведется следствие.