В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
Инцидент произошел 22 июня 2017 года в 12:30 мск в центре Ставрополя, сообщается на сайте регионального управления прокуратуры. Обвиняемый в "незаконном производстве или сбыте наркотиков" 24-летний житель Таджикистана попытался сбежать от правоохранителей при перемещении из здания суда в конвойный автомобиль.
Стражи порядка пресекли действия подозреваемого, открыв по нему огонь, передает телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что при задержании "сотрудниками конвойного батальона причинены огнестрельные ранения двум несовершеннолетним гражданским лицам – юноше 17 лет и девочке десяти лет".
По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов инициирована процессуальная проверка. В ведомстве подчеркнули, что "выяснение обстоятельств произошедшего находится на особом контроле в прокуратуре".
Очевидцы инцидента рассказали, что сначала стражи порядка произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. По их словам, мужчина порезал вены еще во время побега, когда перебирался через забор. "Парень на асфальте лежал в крови, ее достаточно много было. Бок был обвязан и тоже в крови. Полиции минимум человек 10-15 было, и новые все подходили", – цитирует свидетеля издание "Блокнот Ставрополя".
Напомним, в октябре 2016 года жителю Татарстана Олегу Клещевскому, признанному виновным в убийстве и приговоренному к девяти годам лишения свободы, удалось сбежать от полицейских сразу после заседания суда. По пути к фургону преступник воспользовался неловкостью правоохранителей и бросился наутек. Догнать его стражи порядка не смогли, однако его все же задержали спустя несколько часов.
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