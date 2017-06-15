Юный москвич ограбил и изнасиловал подростка

Молодые люди отметили отъезд матери на дачу домашней вечеринкой. В результате несовершеннолетняя хозяйка квартиры оказалась изнасилованной и ограбленной.

В полицию обратилась 37-летняя женщина, проживающая на Третьей Новоостанкинской улице. Она рассказала, что уехала на два дня в Подольск, а дома осталась ее 16-летняя дочь, которая и привела домой пятерых гостей.

По сообщению Агентства городских новостей "Москва", в результате вечеринки из дома пропали ювелирные изделия общей стоимостью более 300 тысяч рублей. Мать предупредила девочку, что если украшения не вернут в течение двух дней, она обратится в полицию. В тот же день часть похищенного вернул 17-летний друг дочери.

Но позже заявительница все-таки пришла в отделение и сообщила, что ее дочь изнасиловал неизвестный. На следующий день полицейские задержали подозреваемого, который ранее вернул часть украденного. Как выяснилось, он учится на первом курсе Московского издательско-полиграфического колледжа им. Федорова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Кража". Все обстоятельства инцидента устанавливаются.