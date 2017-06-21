Спасатели возобновили поиски пропавших на Ладоге детей

Сотрудники МЧС возобновили поиски пропавших на Ладожском озере подростков. К операции привлечены волонтеры. "С целью обследования акватории залива и прилегающей территории с воздуха применяется беспилотная авиация и вертолеты Ми-8. Продолжается осмотр акватории озера сотрудниками МЧС, Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте и волонтерами с использованием плавательных средств", – сообщили "Газете.ru" в управлении ведомства по Республике Карелия.

Напомним, 20 июня спасатели обнаружили одного из подростков. Как писали Dni.Ru, девушка была найдена мертвой.

