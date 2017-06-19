У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь

У мальчика, четверо суток проведшего в лесу под открытым небом, врачи обнаружили проявления ветряной оспы. Оказалось, что ранее ребенок контактировал с ровесником, болеющим ветрянкой.

"Дима Песков переводится в инфекционное отделение ГКБ №40 Екатеринбурга, так как у него обнаружены проявления ветряной оспы. Несколько часов назад, после обнаружения высыпаний, мама Димы сообщила, что 1 июня он был в контакте с ребенком, болеющим ветряной оспой", – рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, сообщает Ura.news.

Как сообщали ранее Dni.ru,10 июня в районе Рефтинского водохранилища в Свердловской области пропал мальчик: его взяли с собой в поход родители. Пока отец рубил дрова для костра, ребенок ушел в лес и заблудился. На поиски четырехлетнего Димы были брошены все силы, имеющиеся в распоряжении МЧС. 14 июня Диму Пескова нашли живым. Мальчик был сильно истощен: спасатели вынесли его из леса на руках. Малыша, который провел несколько суток под открытым небом, доставили в больницу Асбеста. Позже Диму вертолетом перевезли в ОДКБ №1 Екатеринбурга.

Уральцы поблагодарили в соцсетях участников поисковой операции. Многие предложили помощь, в том числе финансовую.

Павла Карпенко, первым обнаружившего в лесу потерявшегося мальчика, представят к государственной награде. Эту инициативу уже одобрил исполняющий обязанности руководителя Свердловской области Евгений Куйвашев.

