Медведь покалечил спрятавшегося на дереве мужчину

Скрыться от медведя на дереве решил отдыхающий в лесу житель Камчатки. Медики сообщают, что жизни мужчины уже ничего не угрожает.

В хирургическое отделение районной больницы Усть-Большерецка попал 27-летний житель поселка Лесной. В больницу мужчина был доставлен после его встречи в лесу с медведем, передает Ura.ru.

Как сообщает управление МВД России по Камчатскому краю, мужчина отправился с друзьями на пикник. Отбившись от компании, потерпевший увидел медведя и не нашел ничего лучше, чем попытаться сначала убежать от зверя, а потом попытаться избавиться от преследования взобравшись на дерево.

Медведь полез за мужчиной: эти животные отличные верхолазы и к тому же умны. На крики и шум прибежали другие участники пикника и спугнули зверя. Вызванная бригада "скорой помощи" доставила 27-летнего пострадавшего в хирургию с равными ранами обеих ног. Медведю удалось скрыться.

В УМВД России призывают быть осторожными, отдыхая в лесу. "Не ходите по одному и берите с собой предметы, производящие громкий звук (сирены, свистки, фальшфейеры, петарды и т.п.), способные отпугнуть хищника. Не разбрасывайте пищевые отходы, не подходите близко к медведям и не кормите их, даже если те выглядят дружелюбно, и не занимайте медвежьи "рыболовные участки"", – предупреждают в полиции.