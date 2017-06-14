Четырехлетний мальчик выжил после 4 дней в лесу

Мальчик потерялся 10 июня в районе Рефтинского водохранилища в Свердловской области. На поиски четырехлетнего Димы были брошены все силы, имеющиеся в распоряжении МЧС.

Сразу после того как стало известно об исчезновении ребенка, региональное МЧС приступило к поискам. Сотрудники группы робототехнических средств и летательных аппаратов с помощью беспилотника прочесывали лес у Рефтинского водохранилища.

На помощь коллегам прибыли специалисты из Асбеста, Екатеринбурга, Сухого Лога и Богдановича, подключились волонтеры. Водолазы исследовали водоем и прибрежную зону. В операции были задействованы более 150 спасателей и курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС, полиция, кинологи, сотрудники МВД и Росгвардии.

"Спасатели и кинологи вместе с коллегами из других правоохранительных структур и представителями охотхозяйства будут работать на болоте. Задача – обследовать территорию, где вчера квадрокоптер обнаружил медведя. Курсанты и волонтеры продолжат обследование лесной зоны", – сообщил 12 июня подполковник внутренней службы Андрей Хныкин.



К счастью, поиски дали результаты: 14 июня четырехлетнего Диму нашли живым. Мальчик сильно истощен – спасатели вынесли его из леса на руках. Малыша, который провел четверо суток под открытым небом, доставили в больницу Асбеста, сообщает URA.RU.

Уральцы поблагодарили в соцсетях участников поисковой операции. Многие предложили помощь, в том числе финансовую. "Низкий поклон всем, кто искал, кто помогал. Вы круче, чем силы небесные! Господи, ты есть! Теперь помоги малышу в здоровье!" – написала Юлия Чеснокова в паблике отряда "Сокол".

"Спасибо, что у нас есть еще неравнодушные люди, которые, стирая ноги в кровь, несмотря ни на какие прогнозы, нашли его! Это реально чудо!" – отметила Ираида Клименко. "Спасибо вам и всем добровольцам, которые отложили свои дела и вышли на поиски. Некоторые целыми семьями искали", – подчеркнула Светлана Дронова.