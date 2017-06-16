Влюбленные утонули во время секса в машине

В Еланском районе Волгоградской области с 22-летними парнем и девушкой произошла трагедия. К гибели их привела страсть.

Родственники молодых людей 12 июня заявили об их исчезновении. Влюбленные поехали на автомобиле "Нива" на пруд и больше не вернулись.

Место, куда они отправились, находится в километре севернее от рабочего поселка Елань. Возле пруда были обнаружены следы от протектора шин, это стало первой зацепкой.

Известно, что 14 июня из воды была извлечена машина, в которой на заднем сиденье и находились тела молодых людей, сообщает "Блокнот Волгограда". К трагедии влюбленных привела страсть.

По версии следствия, молодые люди на заднем сиденье автомобиля занимались сексом. Несчастье произошло потому, что они слишком сильно раскачали машину, которая находилась под наклоном и стояла на нейтральной скорости. Не устояв, автомобиль скатился в воду.

Выбраться из машины парень и девушка не смогли. Установлено, что парень был спортсменом. Он работал учителем физкультуры.