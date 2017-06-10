Великий Новгород с размахом празднует День города
Выступая на торжественном мероприятии, Никитин подчеркнул, что Балашов писал свои произведения не только для новгородцев, но и для всей страны, а его фигура является знаковой для России.
Врио главы региона признался, что написанная Балашовым "Марфа-Посадница" произвела на него большое впечатление. "С одной стороны, это трагедия города, большой социально-экономический перелом, с другой стороны – это движение, которое вело к объединению Руси. Впечатлило описание, как это происходило, как это прошло по судьбам, по людям", – отметил он.
Евгений Балашов является почетным гражданином Великого Новгорода. Его бюст располагается в сквере у древнего храма Федора Стратилата в центре города. По мнению вдовы писателя Ольги Балашовой, возвращение к литературе и слову через этот памятник – "это очень важно, пока жив язык, жива нация".
По случая Дня города в Великом Новгороде проходят множество других праздничных мероприятий. Так, будущими учениками первой за последние 19 лет новой городской школы заложен яблоневый сад.
Торжества также у стен Новгородского кремля. На набережной реки Волхов разбиты шатры, а также лавки кулинарного фестиваля, где все желающие смогут не только отведать традиционные новгородские блюда, но и научиться искусству их приготовления у мастеров кулинарии.
Празднования будут продолжаться несколько дней. Всех новгородцев и гостей города ждут джазовый и рок-фестивали, ремесленные мастер-классы и различные соревнования. Завершится празднование грандиозным фейерверком.
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