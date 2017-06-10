Великий Новгород с размахом празднует День города

В субботу, 10 июня, по случаю Дня города в Новгороде открыли бронзовый бюст русского писатели Евгения Балашова, автора книг "Господин Великий Новгород", "Святая Русь", а также других трудов, посвященных истории России. На церемонии присутствовал временно исполняющий обязанности главы Новгородской области Андрей Никитин.

Выступая на торжественном мероприятии, Никитин подчеркнул, что Балашов писал свои произведения не только для новгородцев, но и для всей страны, а его фигура является знаковой для России.

Врио главы региона признался, что написанная Балашовым "Марфа-Посадница" произвела на него большое впечатление. "С одной стороны, это трагедия города, большой социально-экономический перелом, с другой стороны – это движение, которое вело к объединению Руси. Впечатлило описание, как это происходило, как это прошло по судьбам, по людям", – отметил он.

Евгений Балашов является почетным гражданином Великого Новгорода. Его бюст располагается в сквере у древнего храма Федора Стратилата в центре города. По мнению вдовы писателя Ольги Балашовой, возвращение к литературе и слову через этот памятник – "это очень важно, пока жив язык, жива нация".

По случая Дня города в Великом Новгороде проходят множество других праздничных мероприятий. Так, будущими учениками первой за последние 19 лет новой городской школы заложен яблоневый сад.

Торжества также у стен Новгородского кремля. На набережной реки Волхов разбиты шатры, а также лавки кулинарного фестиваля, где все желающие смогут не только отведать традиционные новгородские блюда, но и научиться искусству их приготовления у мастеров кулинарии.

Празднования будут продолжаться несколько дней. Всех новгородцев и гостей города ждут джазовый и рок-фестивали, ремесленные мастер-классы и различные соревнования. Завершится празднование грандиозным фейерверком.