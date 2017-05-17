Новгородским бизнесменам включили зеленый свет

Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин пообещал оказать поддержку малым и средним предпринимателям своего региона и найти возможность раскрыть инвестиционный потенциал области. О снятии барьеров для бизнеса Никитин говорил на выездной сессии Петербургского международного экономического форума – 2017 "Регионы России. Точки роста".

В Новгороде прошла выездная сессия ПМЭФ, в которой участвовали предприниматели и те, кто только планирует открыть свой бизнес. Задачей встречи было расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий. Модератором сессии выступил врио главы региона Андрей Никитин.

"Вы все для нас объект поддержки. Мы будем снимать барьеры. Мы сделаем так, чтобы вся страна гордилась малыми и средними предприятиями, которые родились в Великом Новгороде", – заявил Никитин, обращаясь к предпринимателям. По мнению врио губернатора, малые и средние предприятия Новгорода должны получить кредитно-финансовую поддержку в размере не менее трех миллиардов рублей.



Он также выразил мнение, что проходящий в рамках выездной сессии мастер-класс гендиректора Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александра Бравермана поможет понять, что необходимо сделать для развития малого и среднего предпринимательства.

"Это наша работа, чтобы вы знали те возможности, которые мы вместе можем реализовать. Можно ходить и стенать, что у нас малый бизнес не развивается", – заявил Никитин.

Нужно задаться вопросом – что мы делаем, чтобы малый и средний бизнес развивался?

По его словам, форум в Санкт-Петербурге позволит раскрыть инвестиционный потенциал Новгородской области, что приведет к появлению новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

Со своей стороны, Александр Браверман заявил, что его удивляет низкая активность новгородских предпринимателей. "Она намного ниже, чем в других субъектах России. Это проблема, которую нужно решать. Я думаю, что при координации областных руководителей, мы эту проблему решим", – сказал бизнесмен.

Он также рассказал о поддержке малых и средних предпринимателей его корпорацией, уточнив, что общий объем поддержки в 2017 году должен составить порядка 200 миллиардов.

Основной темой для дискуссии на выездной сессии стало привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Начинающие бизнесмены получили исчерпывающие ответы на вопросы о возможностях, предлагаемых сегодня государством для стимулирования создания новых предприятий.





Исполняющий обязанности директора Фонда развития промышленности Роман Петруца рассказал, как получить заем для реализации проекта, а директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев представил возможности экспортной деятельности.

На выездной сессии ПМЭФ у ее участников была возможность пообщаться с генеральным директором АО "Российский экспортный центр" Петром Фрадковым, директором Фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым, директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым и другими успешными предпринимателями.

ХХI Петербургский международный экономический форум пройдет с 1 по 3 июня 2017 года. Запланировано более ста мероприятий в различных форматах, программа нынешнего форума включает проведение сессий, посвященных тематикам ШОС и БРИКС, форума "Деловой двадцатки" по международной торговле и инвестициям, сессии Валдайского клуба. Впервые на полях форума будет организована сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.