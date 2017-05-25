Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Убийство случилось днем 24 мая. Приехавшие по вызову полицейские нашли в квартире тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что он пришел в гости к своему другу. Однако общению приятелей мешала громкая музыка из соседней квартиры, передает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Гость отправился в соседнюю квартиру, чтобы попросить сделать музыку потише. Во время разговора мужчин произошел конфликт, который привел к трагедии.
Меломан дважды ударил пришедшего ножом. Мужчина скончался на месте. В результате 47-летний подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.
Как писали Dni.Ru, на днях в Великих Луках Псковской области вступил в силу приговор суда в отношении 17-летнего юноши, признанного виновным в покушении на убийство во время ограбления. Молодой человек пришел в офис кредитного потребительского кооператива и напал на девушку-менеджера.
Он несколько раз ударил ее ножом, который принес с собой, а когда он сломался, начал наносить ранения попавшимися под руку ножницами. Девушка выжила лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.
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