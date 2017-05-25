Россиянин убил соседа из-за громкой музыки

В Омске случилась настоящая трагедия. Местный житель зарезал мужчину, который попросил сделать музыку потише.

Убийство случилось днем 24 мая. Приехавшие по вызову полицейские нашли в квартире тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что он пришел в гости к своему другу. Однако общению приятелей мешала громкая музыка из соседней квартиры, передает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Гость отправился в соседнюю квартиру, чтобы попросить сделать музыку потише. Во время разговора мужчин произошел конфликт, который привел к трагедии.

Меломан дважды ударил пришедшего ножом. Мужчина скончался на месте. В результате 47-летний подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как писали Dni.Ru, на днях в Великих Луках Псковской области вступил в силу приговор суда в отношении 17-летнего юноши, признанного виновным в покушении на убийство во время ограбления. Молодой человек пришел в офис кредитного потребительского кооператива и напал на девушку-менеджера.

Он несколько раз ударил ее ножом, который принес с собой, а когда он сломался, начал наносить ранения попавшимися под руку ножницами. Девушка выжила лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.