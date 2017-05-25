Россиянин убил соседа из-за громкой музыки

Обыски у Серебренникова Страсти вокруг Максаковой Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Четверг 25 мая
Лента новостей
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:32
В продуктах McDonald's нашли смертельную опасность
17:29
Егор Крид извинился перед избитой девушкой
17:09
Для главврачей установят предельный срок нахождения в должности
17:09
Елизавета II оказалась в больнице после теракта
16:44
Модель Playboy осудили на три года за фото
16:37
СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:22
Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:06
Депутата Рады поймали за порно на заседании
15:42
Боня отдыхает во Франции с уголовником
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
15:31
Грустная собака покорила сердца сотен тысяч (видео)
15:25
Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"
15:24
Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике
15:05
Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд
14:56
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
14:32
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
14:17
Главные музыкальные фестивали лета-2017
14:08
12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow
14:05
Меланье Трамп предложили оставить супруга ради другого мужчины
13:57
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
13:47
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
13:39
Снижение цен на авиабилеты изменило предпочтения российских туристов
13:38
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
13:34
Пожилая актриса показала поклонникам ягодицы
13:13
Дубцова проводит время с бывшим мужем
13:07
На Москву обрушилась гроза с градом
12:59
Из BMW москвички украли 100 тысяч и iPhone
12:59
Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest
12:57
Как правильно и дешево покупать авиабилеты
12:54
Россияне стали чемпионами мира по программированию
12:45
Скандальный активист Дадин разводится с женой после измен
12:34
Беременная Орбакайте бросилась спасать больного отца
12:30
Никиту Преснякова гнобят из-за Аллы Пугачевой
12:21
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
12:20
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
12:16
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
12:03
Порошенко исполнил мечту Януковича
11:53
В квартире на западе Москвы нашли бомбу
11:37
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
11:32
Звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга
11:25
Крик о помощи Настасьи Самбурской
11:20
Почему Навальный скрывает зарубежный бизнес
11:11
Москвичам хотят запретить курить на улице
11:10
Кофе защищает от рака печени
10:56
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
10:28
На Казанском направлении задерживаются поезда из-за ЧП с электричкой
10:23
Кошки с удаленными когтями чаще болеют
10:17
Новая идея Минфина грозит сокращением пенсии на треть
10:09
Сестра Фриске объявила о болезни после цирка с Шепелевым
09:45
Женщин научились спасать от последствий климакса
09:42
Соцсеть "ВКонтакте" объединит выпускников
09:06
Украинка из "Дома-2" покупает жилье в Москве
09:03
Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире
09:01
На севере Москвы пьяного 17-летнего юношу ранили ножом
09:00
Маликов из-за едкой критики решился на отчаянный шаг
08:52
Киев придумал новый способ насолить россиянам
08:45
Гузеева рассказала о свадьбе дочки и Познера
08:40
С подземной парковки на западе Москвы угнали Lexus за 6,6 млн
08:36
Маликов с женой повеселились на публике
08:16
Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку
07:55
Подольская выдвинула ультиматум Преснякову
23:16
Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой
22:01
Хирурги превратили кисть бразильца в боксерскую перчатку
22:00
В Китае от наводнения погибли семь человек
21:59
Цена на нефть может подскочить до $100
21:34
Мнение пластического хирурга о новой внешности Ляйсан Утяшевой
21:21
Арестован пятый фигурант дела о взрыве в Манчестере
21:14
Биотуалеты устроили гонки на Манежной площади (видео)
21:00
Американцы пожаловались на "грубый" российский истребитель
20:57
Бесполезные лекарства от простуды
20:54
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
20:35
Легендарный советский певец борется с раком в США
20:21
Папа Римский смутил Меланью Трамп (видео)
20:20
В столице Индонезии произошло два взрыва
20:03
Назван любимый министр россиян
19:38
Пугающие подробности разрыва Жужи с бизнесменом-вдовцом
19:34
Дождь парализовал движение в Москве
19:31
В Европе растет число политических единомышленников России
19:03
Российские школьники удивили мир на конкурсе Intel ISEF
18:58
Страшные кадры аварии фуры с отказавшими тормозами (видео)
18:52
Валентина Талызина: Это боль и ужас
18:38
Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро
18:29
Турецкий рассказал о поющем Путине
18:21
Папа обрадовал скорбную Меланью
18:20
Госдума приняла в первом чтении лесную амнистию
18:12
Директор Бузовой о ее беременности и уходе из "Дома-2"
18:11
Яковлеву прогнали домой после скандала на границе
18:03
Из небоскреба "Федерация" в Москва-Сити эвакуировали людей
17:58
В диетическую колу добавляют яд для мух
17:51
Анна Седокова лишилась брата
17:32
Волгоград вновь принимает ралли-рейд "Великая степь – Дон"
17:19
50-летний Гоша Куценко в третий раз станет папой
17:18
Походы в спортзал меняют взгляды мужчин
17:17
Полиция Петербурга прикрыла бордель с путанами из Африки
17:09
Российский дизайнер восхитила Мальдивы своими нарядами
17:05
Миронов заменил благодарственную речь обращением к Путину
17:00
Почему Западу придется привыкать к терактам
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В Омске случилась настоящая трагедия. Местный житель зарезал мужчину, который попросил сделать музыку потише.
прочитано 655 раз

Убийство случилось днем 24 мая. Приехавшие по вызову полицейские нашли в квартире тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

ПО ТЕМЕ

Россиянку с мужем зарезали на египетском курорте

Подросток пытался зарезать жертву ограбления ножницами

В Москве девушка зарезала собутыльника

В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что он пришел в гости к своему другу. Однако общению приятелей мешала громкая музыка из соседней квартиры, передает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Гость отправился в соседнюю квартиру, чтобы попросить сделать музыку потише. Во время разговора мужчин произошел конфликт, который привел к трагедии.

Меломан дважды ударил пришедшего ножом. Мужчина скончался на месте. В результате 47-летний подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как писали Dni.Ru, на днях в Великих Луках Псковской области вступил в силу приговор суда в отношении 17-летнего юноши, признанного виновным в покушении на убийство во время ограбления. Молодой человек пришел в офис кредитного потребительского кооператива и напал на девушку-менеджера.

Он несколько раз ударил ее ножом, который принес с собой, а когда он сломался, начал наносить ранения попавшимися под руку ножницами. Девушка выжила лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Автор: Людмила Фоканова25 мая 2017, 14:37

комментарии

Политика

Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
Порошенко исполнил мечту Януковича
Киев придумал новый способ насолить россиянам
Недовольная Мэй обещает Трампу взбучку

Шоу-бизнес

Егор Крид извинился перед избитой девушкой
Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной
СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева
Боня отдыхает во Франции с уголовником

Проишествия

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

Lifestyle

Олег Басилашвили серьезно болен
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
Шоу-бизнес

Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд

Актриса явилась на красную дорожку в Каннах без белья
Шоу-бизнес

Боня отдыхает во Франции с уголовником

Известная модель не перестает удивлять поклонников

Политика

Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев

Президенту Украины припомнили его грешки
Общество

Елизавета II оказалась в больнице после теракта

Королева навестила пострадавших при взрыве детей

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире
Маликов с женой повеселились на публике
Папа обрадовал скорбную Меланью

Спорт

Гопак признали национальным видом спорта на Украине
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой

Регионы

Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru