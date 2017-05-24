Россиянку с мужем зарезали на египетском курорте

На частной вилле в курортном городе Шарм-эль-Шейх на побережье Красного моря были обнаружены тела владельца местной туристической фирмы, который имел двойное египетско-итальянское гражданство, и его жены-россиянки, передает РИА Новости. По подозрению в совершении преступления уже задержан бухгалтер компании. Сообщается, что двое мужчин поссорились в частном доме близ курорта Amwaj в районе Набк. Конфликт разгорелся из-за денег. Завязалась драка, во время которой бухгалтер сперва зарезал своего начальника, а затем – его жену, которая хотела позвать на помощь.