Подросток пытался зарезать жертву ограбления ножницами

В Великих Луках Псковской области вступил в силу приговор суда в отношении 17-летнего подростка, признанного виновным в покушении на убийство во время ограбления, передает Flashnord. Само преступление произошло еще 16 апреля 2016 года. Молодой человек пришел в офис кредитного потребительского кооператива и напал на девушку-менеджера. Ей он нанес множественные удары ножом, который принес с собой, а когда тот сломался, начал наносить ранения попавшимися под руку ножницами. Девушка смогла выжить лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Преступник же, завладев деньгами из сейфа – более 800 тысяч – скрылся. Суд приговорил молодого человека к лишению свободы на восемь лет, двум годам ограничения свободы, а также к выплате компенсации пострадавшей в размере одного миллиона рублей.

