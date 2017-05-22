В подмосковном болоте нашли миллиард рублей
"Образцы банкнот, которые удалось здесь найти: один рубль 1961 года, три рубля, десятка, 25 рублей. И более поздние: 1991 года – пятидесятирублевые и сторублевые банкноты", – цитирует Life.ru петербуржца Антона Алексеева. Отметим, что выведенные из оборота деньги вывозились за город в военные шахты, так как сжигать их было запрещено из-за токсичности краски.
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