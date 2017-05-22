В детском саду воспитательница сломала ребенку ключицу

В детском саду в Пятигорске воспитательница ударила и толкнула ребенка из ясельной группы, передает Life.ru. В результате девочка получила закрытый перелом ключицы со смещением. При этом отмечается, что за женщиной и раньше замечалось непедагогичное поведение. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.