Трое школьников устроили погром на кладбище

С заявлением в полицию о погроме на местном кладбище обратилась жительница поселка Билимбай в Свердловской области. Всего пострадали 157 надгробий, причем 53 восстановлению не подлежат. "Полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое пятиклассников местной школы №22", – цитирует РИА ФАН руководителя пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых. Школьники рассказали, что занимались на территории кладбища паркуром. По факту вандализма проводится доследственная проверка. В силу возраста привлечь к уголовной ответственности нарушителей нельзя, однако их семьи будут поставлены на учет в органах внутренних дел, с родителями пятиклассников будет проведена профилактическая работа. Кроме того, они могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.