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Регионы

Россияне вышли на экологические субботники

Фото: Общероссийский Народный фронт (ОНФ) в ЕАО
В регионах начались мероприятия в рамках Всероссийского Экологического субботника. Главная цель акции – улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и повысить ответственность граждан за окружающую среду.
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Первыми на субботники по традиции вышли жители Дальнего Востока. В рамках мероприятий в населенных пунктах региона местные жители очистили от бытового мусора береговые зоны водных объектов, городских пляжей. Не обошли своим вниманием участники субботников и парковые зоны, а также территории вблизи городов и поселков.

Так, поддержали всероссийскую акцию и присоединились к работам по уборке территорий жители Камчатки. В частности, в Петропавловске-Камчатском участники мероприятия привели в порядок прибрежную полосу Култучного озера. Субботник прошел также в населенных пунктах Якутии.

Фото: minobr.sakha.gov.ru

В свою очередь, в крупнейшем дальневосточном городе – Хабаровске – субботник начался с главной набережной. В мероприятии приняли участие члены общественных организаций, экологи, представители краевых и городских СМИ, а также все неравнодушные к чистоте и порядку в родном городе. Занялись уборкой территории также и коллективы местных предприятий.

Хабаровский экологический субботник ознаменовался также праздничной программой "Молодежная суббота" на площади имени Ленина, где выступили творческие коллективы со всего города. Кроме того, не остались в стороне и местные спортивные секции, которые провели показательные выступления для зрителей.

Фото: Вячеслав Реутов/khabkrai.ru

Активно и с энтузиазмом поддержали Экологический субботник и в Сибири. Так, одно из мероприятий прошло в сквере студенческих отрядов Томска. В нем приняли участие более 120 человек. Среди них было много молодежи, в том числе из молодежного совета города. Кроме того, деятельное участие в субботнике приняли  сотрудники местной администрации, в том числе мэр Томска Иван Кляйн. Собравшиеся очистили сквер студенческих отрядов от прошлогодних листьев, обрезали цветы и кусты, а также высадили саженцы в клумбы.

Фото: vk.com/krasnokholmsky

Мероприятия в рамках Всероссийского Экологического субботника прошли также в Кемерово. Местные жители собрались в Агропарке, который был создан ранее на месте заброшенного пустыря. Активисты, среди которых были члены Российского союза сельской молодежи, помыли парковые диваны, сцену, убрали старую листву и привели в порядок контактный зоопарк. Во время субботника все желающие могли отведать вкусный и ароматный травяной чай, которым угощали активистов. 

Всероссийский Экологический субботник проводится в Год экологии под эгидой Минприроды. Он по праву может считаться одним из самых массовых экологических мероприятий в России. Региональные субботники проходят с участием территориальных ведомств по охране окружающей среды, органов региональной и муниципальной власти, волонтеров, а также учащихся школ и ВУЗов.

Автор: Иван Поляков29 апреля 2017, 11:11

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