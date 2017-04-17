Из машины "Почты России" выпал мешок с пенсиями

Во Владимирской области из автомобиля "Почты России" выпал мешок с деньгами, которые предназначались для выплаты пенсий. В результате инцидента пропало около 400 тысяч рублей.

"Заявление поступило от начальника почтового отделения о том, что по дороге пропало 387 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Деньги пока не найдены", – рассказали в региональном МВД.

По данным полиции, сообщение о том, что из "УАЗа" почтовой службы в городе Коврове Владимирской области во время движения выпал мешок с деньгами, поступило еще утром 14 апреля. Очевидцем произошедшего оказалась автоледи. Она на своей машине ехала за почтовой машиной и заметила, как из задней двери авто на ходу выпал мешок с банковским логотипом.

Девушка не могла остановиться, поскольку движение на этом участке было довольно плотное. Она пыталась подать сигнал водителю "УАЗа" фарами, но тот его, очевидно, не заметил. Добравшись до ближайшего торгового центра, автоледи позвонила в "Почту России".

В настоящее время правоохранители ведут поиски того, кто нашел на дороге мешок с почти 400 тысячами рублей. Также устанавливаются все обстоятельства инцидента, передает "Российская газета".

Между тем, в региональном отделении Пенсионного фонда заверили, что причитающиеся им выплаты все пенсионеры получат, поскольку деньги застрахованы, пишет "Газета.ру".

Dni.Ru получили официальный комментарий пресс-службы "Почты России". "УФПС Владимирской области сообщает, что происшествие не повлияло на сроки и качество обслуживания клиентов, все обязанности перед населением и организациями исполняются в срок и в полном объеме", – говорится в сообщении. "В настоящее время по данному факту в филиале проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. В целях исключения повторения подобных случаев со всеми водителями филиала проведен дополнительный инструктаж", – подчеркнули в почтовой службе.